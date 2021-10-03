دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وسرد المتحدث باسم هيئة الطوارئ، الدكتور طاهر البريك العامري، خلال إحاطة إعلامية السبت، أهم المعلومات المتعلقة بالإعصار.

وقال العامري إنه حسب المعلومات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، فإن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

واتخذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حزمة من القرارات الاستباقية، مؤكدة جاهزية الدولة لمستجدات الحالة المدارية (شاهين)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ، إن الإمارات "تتسم بمرونتها العالية عند تعاملها مع كافة التحديات التي قد تمر على المنطقة، وذلك بفضل نهج الاستباقية والخطط المدروسة لإدارة الأزمات باحترافية عالية".

وطمأن العامري الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالية المدارية القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية، بداية من يوم غدٍ الأحد حتى الثلاثاء المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأوصى العامري سكان هذه المناطق باتباع جميع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي.

وبالنسبة للحالة المدارية على الإمارات، قال المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد، محمد العبري، إن الإعصار المداري شاهين متمركز حاليًا شمال غرب بحر العرب، يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب الركامية الممطرة مختلفة الشدة، مع رياح قوية على بحر العرب وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة.

ويبعد مركز الإعصار 410 كيلومترات عن سواحل الفجيرة. ومن المتوقع استمرار حركة الإعصار نحو سواحل سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار العبري إلى أنه خلال الفترة من بعد ظهر ومساء يوم الأحد ستتأثر بعض المناطق بامتداد الحالة المدارية، خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى.

في حين ستكون حالة بحر عمان مضطربة إلى شديدة الاضطراب، مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي خاصة المناطق المنخفضة، كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً، وفقا للعبري.