دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قُتل ضابطي شرطة ومتهم في "تبادل لإطلاق النار" بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق مصر)، الأربعاء.

وأمرت النيابة العامة المصرية بالتحقيق في مقتل "ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ – سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من النيابة العامة بضبطه- ووفاته خلالها"، حسب بيان للنيابة العامة.

وأفاد البيان أن تحريات الشرطة كانت قد "توصلت لِاتِّجار المتهم المتوفى واثنين آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم".

وقال بيان النيابة إنه عند "انتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية".

وشكلت النيابة العامة فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وفقا للبيان.