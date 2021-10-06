دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إنه وقع على مشروع قانون يتم بموجبه رفع الحصانة عن جميع المسؤولين للمثول أمام القضاء.

بينما ذكر ميقاتي، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، أن الدستور ينص على أن تجري محاكمة "الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة".

وقال ميقاتي إنه لا يشكك في مصداقية المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت، القاضي طارق بيطار، إلا أنه هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، على حد قوله.

ويوم الاثنين، رفضت محكمة الاستئناف في بيروت، طلب ثلاثة وزراء سابقين كف يد المحقق العدلي، عن قضية انفجار المرفأ التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص وما يزيد عن 6 آلاف مصاب وعشرات الآلاف من المشردين مع تضرر منازلهم، في 4 أغسطس/ آب 2020.

وأشار ميقاتي إلى أن حكومته تدرس إعادة بناء مرفأ بيروت.

ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية (56 مليون دولار) لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، قال ميقاتي إن الوضع المالي وأزمة الكهرباء في لبنان على رأس أولويات الحكومة.

وكرر ميقاتي أنه "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية"، فيما قال إنه يعتقد أن حزب الله لن يعترض على مراقبة السلطات المعابر الحدودية النظامية "أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني"، حسب قوله.