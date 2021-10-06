محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبحث الشيخ محمد بن زايد في لقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، "العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ونشرت وزارة الخارجية القطرية لقطات مصورة من اللقاء ولحظة استقبال الشيخ محمد بن زايد للشيخ محمد بن عبدالرحمن.

ولي عهد أبوظبي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ #وزارة_الخارجية_قطر https://t.co/UpRypexpSR

وتعد الزيارة هي الأولى لمسؤول قطري إلى الإمارات منذ الخلاف الخليجي، الذي انتهى بموجب إعلان العلا على هامش القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، قد أجرى زيارة إلى الدوحة أغسطس/ آب الماضي، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.