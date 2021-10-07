دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب الإعلان عن وفاة والده اللواء بداح الفغم، الأربعاء، والذي كان أيضا الحارس الشخصي للملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز.

كيف قتل عبدالعزيز الفغم؟

في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله، وفقا لما قاله المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة في سبتمبر/ أيلول العام 2019.

وأضاف المتحدث أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

وأردف: "أسفر ذلك عن الآتي: 1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.. 2 - استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.. 3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية. والله ولي التوفيق".