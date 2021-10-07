السعودية.. وفاة اللواء بداح الفغم.. من شارك بالصلاة عليه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز إعلان وفاة اللواء بداح الفغم، الذي كان الحارس الشخصي للعاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوفاة أعلن عنها، مساء الأربعاء، حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة أدى عقب صلاة العشاء اليوم (الأربعاء) صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم - رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض".

وأضافت الوكالة السعودية أنه "أدى الصلاة مع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين".

وذكرت الوكالة السعودية أن الأمير محمد بن عبدالرحمن "قدم العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان".