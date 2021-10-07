دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خبر وفاة اللواء بداح الفغم، والد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

رحل عنّا اليوم رجل خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ اللواء #بداح_الفغم فاللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واجمعه وابنه عبدالعزيز في مستقر رحمتك يا رب العالمين.. خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون #بداح_الفغم_في_ذمه_الله https://t.co/cfwogu1ybH

بدر عساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على صورة للواء بداح كاتبا بتعليق: "رحل عنّا اليوم رجل خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ اللواء بداح الفغم، فاللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واجمعه وابنه عبدالعزيز في مستقر رحمتك يا رب العالمين.. خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. بداح الفغم في ذمه الله".

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك اللواء/ بداح بن عبدالله الفغم، اللهم أبدلهُ داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله اللهُم اجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفواً وغفراناً https://t.co/33Ee8bnZh0

من جهته نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تغريدة قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك اللواء/ بداح بن عبدالله الفغم، اللهم أبدلهُ داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله اللهُم اجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفواً وغفراناً".

ويذكر أن اللواء بداح الفغم كان الحارس الشخصي للعاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

نتقدم بأحر #التعازي إلى عائلة #الفغم الكريمة ونخص ابن الفقيد الدكتور #نواف بوفاة الشيخ #بداح_الفغم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأنزله منازل الشهداء والصالحين و جمعه مع ابنه في جنات النعيم .. @live_moter @TALAL0891 @ano209 #ليتهم_يعلمون #بداح_الفغم_في_ذمه_الله #قبيلة_مطير https://t.co/8iZB1TOH8U

رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتانا وموتى المسلمين #بداح_الفغم_في_ذمه_الله https://t.co/NfH1s40ERk

الله يرحمهم ويجمعهم بالفردوس الأعلى #بداح_الفغم_في_ذمه_الله https://t.co/UmETK88KRH