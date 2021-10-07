السعودية.. 4 إصابات بعد محاولة الحوثي استهداف مطار أبها

نشر الخميس ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية عن وقوع 4 إصابات بعد محاولة جماعة الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة دون طيار "درون" مفخخة.

#عاجل #التحالف: إصابات طفيفة لأربعة من العاملين بمطار أبها الدولي وتهشم الزجاج لبعض الواجهات. #واس_عام

جاء ذلك في بيان للتحالف نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذكر فيه: "اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها الدولي.. تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي".

وأضاف التحالف: " إصابات طفيفة لأربعة من العاملين بمطار أبها الدولي وتهشم الزجاج لبعض الواجهات.. المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب.. نتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها".

وأشار التحالف وفقا لوكالة الأنباء السعودية إلى أنه تم " تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.. عملية الاستهداف بمحافظة صعدة وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق".