بالصور.. البحرية السعودية تنفذ رماية بالصواريخ على أهداف بحرية بتمرين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفذت القوات البحرية السعودية رماية بالصواريخ ضد أهداف بحرية خلال تمرين نسيم البحر -13 مع القوات الباكستانية في منطقة عمليات التمرين.

القوات البحرية الملكية السعودية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات تمرين مناورات #نسيم_البحر_13. https://t.co/xnYSYw0ZGK #واس_عام https://t.co/uriilvszCK

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا من عمليات الرماية على صفحتها الرسمية بتويتر، ذاكرة أنه جاء "بحضور معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نواف المالكي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية، نفذت القوات البحرية والقوات الجوية المشاركة في تمرين نسيم البحر -13 رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات التمرين".

ونقلت الوكالة على لسان الفريق الركن الغفيلي قوله إن "تمرين نسيم البحر ليس بجديد بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية، وهو النسخة رقم 13"، مؤكداً أن "التمارين مع الأشقاء القوات الباكستانية مستمرة لرفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري".

وأضاف: "مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في التمرين تعتبر إضافة للتمرين لدعم وتعزيز الإستراتيجية البحرية في الوصول والاستعداد في أي منطقة تستوجب ذلك لحماية المصالح الحيوية للمملكة".

وذكرت الوكالة أن "مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها، بما تمتلكه من منظومات جوية تمكنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب".