كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في السعودية والتي عبرت فيها عن إدانتها لمحاولة استهداف جماعة الحوثي لمطار أبها، الخميس.

هذه نتيجة رفع الحوثي من قائمة الإرهاب, أليس استهداف المدنيين أعمال إرهابية فبدل من معاقبة من يقوم بهذه الأفعال كانت النتيجة رفع اسمه من قائمة الإرهاب, هل يعترف الحوثي بالسلام ؟ ألا يرفع شعار محاربة دول الجوار ويعلن ارتهانه لإيران هذه الأسئلة تكشف لنا ازدواجية المعايير لدى الغرب https://t.co/icHsIXEfmL

وقالت السفارة في تغريدتها: "لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء. إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة".

من جهته رد الأمير سطام قائلا: "هذه نتيجة رفع الحوثي من قائمة الإرهاب، أليس استهداف المدنيين أعمال إرهابية فبدل من معاقبة من يقوم بهذه الأفعال كانت النتيجة رفع اسمه من قائمة الإرهاب، هل يعترف الحوثي بالسلام؟ ألا يرفع شعار محاربة دول الجوار ويعلن ارتهانه لإيران هذه الأسئلة تكشف لنا ازدواجية المعايير لدى الغرب".

ويذكر أن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية أعلن عن اعتراض طائرة بدون طيار "درون" مفخخة الأمر الذي أدى إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.