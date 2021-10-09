نشر الجمعة ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سقط "مقذوف معادٍ" على مطار الملك عبدالله بجازان (جنوب غرب السعودية)، مساء الجمعة، حسبما قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العميد تركي المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إنه توجد "خمس (5) إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار - حتى نشر هذا البيان، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة".

#عاجل قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. https://t.co/BZp1uT4LyU #واس_عام https://t.co/MLu0mqOJWj

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من إصابة 4 بعد استهداف مطار أبها الدولي بطائرة دون طيار "درون" مفخخة، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتتعرض السعودية بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية أو ضربات طائرات مُسيرة مُفخخة، عادة ما تتهم الحوثيين المدعومين من إيران بشنها.