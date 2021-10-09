دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاقبت محكمة مصرية طبيبين وموظف فيما ما بات يُعرف بفيديو واقعة "السجود للكلب"، بالحبس عامين مع غرامة 100 ألف جنيه (أكثر من 6 آلاف دولار) لكل منهم.

يوم السبت، أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية أن المحكمة الاقتصادية في القاهرة أصدرت الحكم.

والشهر الماضي أظهر مقطع فيديو طبيبًا يطالب ممرضًا بالسجود لكلبه في أحد المستشفيات الخاصة. وخلاله ظهر طبيب وشخصين آخرين يمسكان بحبل ليقفز ويتخطاه ممرض يبدو كبيرًا في السن.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة بعد تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع 20 ألف جنيه (1275 دولارًا) للمجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

في حين برأت المحكمة الثلاثة من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب جرائم، بحسب "الأهرام".

وفي وقت سابق أحال النائب العام المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، بأمرهم له بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.