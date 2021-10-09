أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توفي أول رئيس لإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أبو الحسن بني صدر، الذي أُجبر على الفرار من البلاد بعد أن وقف ضد رجال الدين، عن عمر يناهز 88 يوم السبت.

توفي بني صدر في مستشفى بيتي سالبترير في باريس بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت عائلته على موقع بني صدر الرسمي على الإنترنت.

وقالت عائلته: "نعلن للباحثين عن الحرية والاستقلال أن أول رئيس منتخب لإيران بعد ثورة 1979 توفي في مستشفى بيتي سالبترير يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول بعد صراع طويل الأمد مع مرض مزمن".

وأضافت عائلته في المنشور: "كان القائد العام للجيش في الدفاع عن وحدة أراضي إيران".

فرّ بني صدر إلى المنفى في فرنسا بعد طرده من منصبه في عام 1981 عندما عزله البرلمان بسبب عدم كفاءته.