ميقاتي: السعودية قبلتي السياسية والدينية.. والعين بصيرة واليد قصيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المملكة العربية السعودية بأنها "قبلته السياسية"، مؤكدا أن أبواب السعودية ليست مغلقة أمام لبنان.

ورد ميقاتي، في مؤتمر صحفي بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على سؤال عما إذا كانت أبواب السعودية قد فُتحت له أم لا، قائلا: "السعودية قبلتي السياسية وقبلتي كمسلم، وبالتالي لم تقفل بأي شكل من الأشكال، أنا أصلي صلواتي الخمسة باليوم، وأتجه نحو قبلتي بالسعودية، وبالتالي لا توجد أبواب مغلقة".

وحول الأوضاع في لبنان، قال ميقاتي: "إننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس، وأنا اعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، إذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وكان ميقاتي قد صرح، في أول مؤتمر له بعد تشكيل حكومته، بأنه سيطرق أبواب العالم العربي، وقال إن لبنان "في حاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع، وأصلا لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذي لم يتركوه أبدا".