دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت النيابة العامة السعودية، السبت، امرأة قالت إنها سيتم التحقيق معها بعد أن تلفظت بعبارات خادشة للحياء في مقطع فيديو جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية.

وقال مصدر مسؤول في النيابة، في بيان، إن أوامر صدرت باستدعاء امرأة ظهرت في فيديو وهي تتلفظ بعبارات خادشة للحياء في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً.

ولم يحدد بيان النيابة هوية المرأة واسمها، إلا أنه البعض أشار إلى أن المقصودة إحدى مشاهير سناب شات، التي تصدرت قائمة الموضوعات الأكثر تداولا عبر تويتر في السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو وهي تحاور إحدى صديقاتها بكلمات تعتبر خادشة للحياء العام في المملكة. وفي وقت لاحق، قالت إن الفيديو مقتطع من سياقه وأنها لم لم تقدم بنشره.