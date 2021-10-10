نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

بلينكن يجيب على سؤال لـCNN عن علاقة محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.. شاهد كيف رد

كل ما تحتاج معرفته عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرضت حملة "الحرية أولا" (Freedom First) صورة ضخمة بالضوء على مبنى السفارة السعودية في واشنطن للإعلامي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقالت حملة "الحرية أولا"، عبر حسابها على تويتر: "عرضنا صورة جمال على السفارة السعودية في واشنطن كتذكير بأن إرث جمال سوف يستمر إلى الأبد. ساعدونا في السعي لتحقيق العدالة لجمال".

We projected Jamal’s image onto the Saudi Embassy in Washington as a reminder that Jamal’s legacy will live on forever. Help us seek justice for Jamal. Follow #FreedomFirst and be a part of this historic campaign! #StopMBS #JamalKhashoggi https://t.co/TNTMtTbGxy

وتعرف حملة "الحرية أولا" نفسها بأنها "حملة بالشراكة مع مبادرة الحرية ومنظمة العفو الدولية لتثقيف القادة من جميع أنحاء صناعة الترفيه حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وآثار حملات غسل السمعة المعتمدة على مشاهير الترفيه".

وشاركت حملة "الحرية أولا" في فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع الباحثة التركية خديجة جنكيز وعدد من النشطاء، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية وأخرى أمام الكونغرس.

كما نشرت حملة "الحرية أولا" إعلانا مدفوعا في الصفحة الأخيرة لصحيفة "واشنطن بوست"، تضمن صورته وسؤالا عن مكان جثته.