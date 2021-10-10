دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فتحت مراكز الاقتراع العراقية، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، يتنافس فيها 3249 مرشحًا و21 تحالفًا، و109 أحزاب، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن "1249 مراقبا دوليا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام، فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبا".

وأدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته في الانتخابات، وقال إنه "فضل أن يكون أول ناخب يدلي بصوته"، وأكد أنه "أوفى بالوعد للشعب"، داعياً "العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات"، مضيفا أن "أصواتهم ثمينة، ويجب ألّا يفوتوا الفرصة".

وأشار الى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى من دون حظر للتجوال، وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها، وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات"، مبيناً أنه "يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وعبر حسابه بموقع تويتر، قال الكاظمي: "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا وأوفينا.. يا شعبنا العزيز نساءً ورجالا وشبابا شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم. اعزمْ وتوكل ولا تتردد، مستقبلكم بمشاركتكم".