المملكة: استقالة وزراء الحكومة الأردنية قبيل تعديل حكومي مرتقب

نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، الأحد، تمهيدًا لتعديل حكومي، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.

ونقلت "المملكة" عن مصدر، لم تسمه، قوله الأحد، إن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي حلف يمين توليه الحكومة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلّف الخصاونة بتأليف الحكومة، خلفاً لعمر الرزاز، الذي شهدت فترته موجة من الاحتجاجات ضد أداء الحكومة.

وشكّل الخصاونة حكومته بينما كانت البلاد تكافح للسيطرة على وباء فيروس كورونا، الذي ألقى بتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية.

وتعد التعديلات الوزارية المستمرة، سواء كلية أو جزئية، إحدى سمات الحكومات المُشكلة في الأردن في غضون السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل.