بيروت، لبنان (CNN)-- قال سكان محليون لشبكة CNN يوم الأحد، إن شركة الكهرباء الحكومية الرئيسية في لبنان زودت الكهرباء بنحو ساعتين، بعد يوم من الإبلاغ عن انقطاع اتصال البلاد بشبكتها بسبب استنفاد مادة الفيول.

وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، لموقع CNN بالعربية يوم السبت، إن التقارير عن انقطاع التيار الكهربائي الكامل في البلاد "مبالغ فيها"، وأن "الوضع ليس أسوأ مما كان عليه في السابق".

توفر شركة الكهرباء الحكومية اللبنانية ما لا يقل عن ساعتين من الكهرباء يوميًا منذ يوليو/ تموز الماضي، بسبب النقص الحاد في الوقود الذي أغرق جزءًا كبيرًا من البلاد في الظلام.

بدأت المولدات الاحتياطية - التي اعتمدت عليها البلاد منذ فترة طويلة لانقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر عادة ثلاث ساعات في اليوم - في إمداد الطاقة، مع قطع معظم الإمدادات لأكثر من 12 ساعة في اليوم. وتوقف الكثير في لبنان عن الاشتراك في المولدات بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء.

لبنان، الذي يعاني من كساد اقتصادي منذ أواخر عام 2019، لديه أعلى معدل تضخم في العالم، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

تحاول الحكومة الجديدة في البلاد - التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر/ أيلول - التفاوض بشأن توريد الغاز المصري عبر الأردن ومصر من أجل التخفيف من أزمة الوقود. وقال فياض لشبكة CNN إن المفاوضات قد تقدمت "بشكل كبير".

كما سهّل حزب الله، المدعوم من إيران، شحنات وقود متعددة من إيران. وسعت إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية على طهران من خلال نقل الوقود إلى لبنان من مدينة بانياس الساحلية السورية.

في غضون ذلك، ثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي اللبنانية بشأن الصور التي تظهر فياض على أحد شواطئ بيروت الشهيرة يوم السبت، بينما تصدرت أزمة الطاقة في البلاد عناوين الصحف الدولية.

وتحدثت شبكة CNN إلى شاهد عيان أكد صحة الصور.