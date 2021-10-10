دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق شرط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا عند دخول المنشآت ووسائل النقل، اعتبارا من الساعة السادسة صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه "بدءا من اليوم (الأحد) الساعة السادسة صباحا، يشترط التحصين بجرعتين عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".

وأضافت وزارة الداخلية أنه "يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، أنه تقرر ابتداء من الأحد، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".

وأضافت أنه يجب على "ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتي التحصين، المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه".