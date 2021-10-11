كل ما قد يجب أن تعرفه عن شقيقة أبوبكر البغدادي واعتقالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، عن تمكن الأجهزة الاستخباراتية في بلاده من إلقاء القبض على سامي جاسم القيادي بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي، بوركت سواعد الأوفياء عاش العراق

جاء ذلك فثي تغريدة للكاظمي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي، بوركت سواعد الأوفياء.. عاش العراق".

ويذكر أن داعش، اعترف في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2019 بمقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي للتنظيم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، أعلنتا، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا، العام 2019.