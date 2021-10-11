دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن سلطان عُمان هيثم بن طارق، الاثنين، أنه أمر بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية "شاهين" التي تعرضت لها السلطنة وعدة دول مجاورة مؤخرا، وما قد يحدث مستقبلًا من حالات أو كوارث طبيعية.

وقال سلطان عُمان، في خطاب تلفزيوني، إن "على اللجنة الوزارية، المكلفة بتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم، توفير المساعدة في أسرع وقت ممكن، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، تسهيل أعمال اللجنة، والتعاون معها، وسوف تحظى اللجنة بإشرافنا المباشر، لمتابعة أعمالها وإنجازاتها".

وأكد أن "عودة الحياة العامة إلى وضعها الطبيعي، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين، هي أولوية أولى لدينا في هذه المرحلة، كما سنولي إعادة شبكات البنى الأساسية المتضررة، ما تستحقه من عناية لازمة".

وأضاف أن "الأيام الماضية كشفت لنا، عن ملحمة وطنية سطرها أبناء عُمان الأوفياء بثباتهم، وصبرهم، وتماسكهم". وتابع بالقول: "سيظل ذلك شاهدا على قوة هذا الوطن، وقدرته على الصمود، في مواجهة الظروف والمتغيرات، ولقد كان ذلك امتدادا لما بذله أبناء عُمان، من تضحيات على مر العصور".

كما وجه سلطان عُمان الشكر إلى "قادة الدول الشقيقة والصديقة، ممن تواصلوا معنا للإعراب عن تضامنهم معنا".

يذكر أن الإعصار "شاهين" خلف خسائر بشرية ومادية، وتعمل السلطات العمانية على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا في المناطق المتضررة من خلال تقديم العون والمساعدة للمتضررين.