القاهرة، مصر (CNN) -- تواصلت تداعيات انتشار صور لطلاب بإحدى مدارس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة، حيث كانوا يجلسون على الأرض خلال الدراسة بسبب ارتفاع كثافة الفصول.

فقد أصدرت الإدارة التعليمية بالمحافظة قرارات حاسمة ضد مدير المدرسة، بالتحقيق وعزله من منصبه، كما وفّرت مقاعد للطلاب، ونشر وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي بيان الوزارة بشأن الواقعة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبدأت الدراسة في مصر يوم السبت 9 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وبحسب تصريحات مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، يبلغ عدد الطلاب في التعليم الأساسي بمصر 24 مليون مقسمين على 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بالصف الأول الابتدائي 2 مليون طالب هذا العام.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أحال مدير مدرسة المثلث الابتدائية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية للتحقيق، وعزله من منصبه، وتم تعيين مدير آخر بدلًا منه، فى واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض، لعدم وجود مقاعد دراسية، كما تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم، لجلوس الطلاب عليها، والانتهاء من أعمال فرش أحد الفصول التعليمية بمدرسة المثلث التابعة لإدارة الخانكة التعليمية.

وتم التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس، كما تم التشديد على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.