السيسي للأوروبيين: "مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان فيها تجاوز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، توجيه انتقادات لمعايير حقوق الإنسان بمصر، وذلك خلال كلمة بمناسبة مشاركته في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر" التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.

وقال السيسي: "نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه ومش محتاجين أبدا ان حد يقولنا إن معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز، لا"، مضيفا: "أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير".

وقطع السيسي كلمته المكتوبة وقال: "اسمحوا لي أتكلم وأخرج عن سياق الكلام المكتوب وأقول إن في فرصة من خلال المؤتمر وأكيد أصدقائنا الأوروبيين بيسمعوا، أتصور أن الهجرة غير الشرعية تعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا بس من منظور مختلف مش من منظور فقط التعبير عن الرأي والممارسة السياسية ولكن حقوق أخري كثيرة جدا لم تتوفر بعد في منطقتنا".

وأضاف: "هل الدول الأوروبية مستعدة لأن تساهم وتشارك مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية ويمكن الثقافية حتى نصل إلى مقاربة مختلفة لفهم فيما يخص حقوق الإنسان التي دائما ما تكون موضوع جدلي بيتم بينا.. أنا بتكلم على مصر وأصدقائنا الأوروبيين".

وتابع بالقول: "أنا مش رافض أن نناقش هذا الموضوع وأن نتكلم فيه ولكن من أي مقاربة؟ من مقاربة أنك توفر حياة كريمة لـ100 مليون مصري"، وطرح سؤالا: "هل أنتم مستعدين كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان أن توفروا لنا ذلك؟ مستعدين لتوفير توأمة لجامعات مصرية مع جامعتكم المتقدمة لتقديم نوع من التعليم الجيد الذي يناسب متطلبات العصر".

وأضاف: "هل أنتم مستعدون لنقل جزء من الصناعة لبلدنا حتى نوفر فرص عمل لأكثر من 65 % من شعبنا من الشباب؟ هل أنتم مستعدون تعملوا ده؟ ولا إحنا بنطلب مطالب فقط القيادة السياسية الموجودة في الدول مطلوب توفر المعايير التي تتصورها؟، أنا أتصور أننا محتاجين شكل أعمق للنقاش والحوار ما بيننا".