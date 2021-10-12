تكاليف المعيشة أبرز أسباب قلق الشباب العربي بحسب أحدث استطلاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف استطلاع لرأي الشباب العربي، صدر الثلاثاء، عن قلق الشباب في عدد من الدول العربية من تكاليف المعيشة، وخاصة بعد جائحة كورونا والصراعات المستمرة والتدهور الاقتصادي، ومع ذلك اعتبر 60% منهم أن الأيام المقبلة ستكون أفضل، لتكون النسبة الأعلى للتفاؤل منذ 5 سنوات.

وغطى الاستطلاع في دورته الثالثة عشر، والصادر عن شركة "أصداء بي سي دبليو" المتخصصة في مجال استشارات العلاقات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدة جوانب ذات أهمية للشباب العرب، إذ أعرب 89% من الشباب المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم البالغ من ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما جاءت جائحة كورونا في المرتبة الثانية بنسبة 88%، واحتلت جودة التعليم المرتبة الثالثة في أسباب قلق الشباب بنسبة 87% من المشاركين في الاستطلاع.

وشارك في الاستطلاع 3400 شخص، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عامًا في 50 مدينة عبر 17 دولة خلال الفترة ما بين 6 و30 يونيو/ حزيران 2021، حيث وزعت عينة الاستطلاع بشكل متساو بين الرجال والنساء.

وشمل الاستطلاع الدول التالية: السعودية والإمارات والكويت وعُمان والبحرين واليمن والعراق وسوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على أبرز المسائل التي عبر الشباب العربي عن قلقهم تجاهها بحسب استطلاع "أصداء بي سي دبليو".