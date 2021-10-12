دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الاثنين، في كلمة تلفزيونية قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أنه "يتعامل باستنسابية وتسييس" مع الملف.



ودعا نصرالله مجلس القضاء الأعلى والحكومة للتصرف في هذا الموضوع ومعالجته وتوجه للقاضي طارق البيطار بالقول إن "الأصل هو أن تعرف وتخبر عوائل الشهداء من أتى بالباخرة وكيف وبإذن من؟ ومن ترك المواد في العنبر 12 وبإذن وموافقة من؟ أنت تكبّر ملف الإهمال الوظيفي بهدف تصفية حسابات سياسية".



وفي سياق الموضوع نفسه، أضاف نصر الله أن القاضي الحالي (طارق البيطار)، وفقًا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله "لم يستفد من أخطاء سلفه بل ذهب أيضاً إلى الاستنسابية والتسييس".



وحول موضوع المحروقات المستوردة من إيران، قال نصرالله إن "حزب الله قرر حاليًا بالاستمرار بأولوية مادة المازوت وقد قمنا بتأجيل استقدام البنزين". وأضاف: "نحن لا نريد في ملف المازوت أن نقوم بمنافسة الشركات والمحطات بل قمنا بتلبية الاحتياجات الضرورية".



ورأى نصرالله أنه على الحكومة اللبنانية الرد على العرض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان. وأعرب عن خشيته من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة.



وفيما يخص الانتخابات النيابية، قال نصر الله إنه "لا يوجد تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخاصة بما يخص حزب الله"، وأضاف أنه "لا يملك أي مؤشر على أنّ أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الانتخابات النيابية".



وأكد حسن نصر الله على تأييده وإصراره على إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها ضمن المهلة الدستورية.