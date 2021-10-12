بومبيو يذكّر بنقل سفارة أمريكا للقدس: قيل لنا ستشتعل حرب وذلك لم يحصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق تحت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تغريدة ذكّر فيها بنقل إدارته للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

We were told: “you can’t move the embassy in Israel to Jerusalem, there will be a war.” We did, and there wasn’t. #PromisesMadePromisesKept https://t.co/TSgGL4o0Q9

وقال بومبيو في تغريدته: "قيل لنا: ’لا يمكنك نقل السفارة في إسرائيل إلى القدس، ستكون هناك حرب‘. لقد فعلنا ذلك، ولم يكن هناك (حرب)"، مرفقا صورة لاسم السفارة الأمريكية في القدس في عهد الرئيس الأمريكي.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان قد أعلن رسميا افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، في مايو/ أيار 2018 في الوقت الذي قال فيه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فرصة السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني باتت في متناول اليد، وإن على القدس أن تبقى مدينة تضم جميع الديانات مع بعضها البعض.

وشكر كوشنر خلال حفل افتتاح السفارة في القدس، الرئيس الأمريكي على جميع جهوده من أجل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مؤكدا أنه "عندما يقدم وعدا، فإنه يوفي به."