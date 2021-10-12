أمير سعودي يعدد ما "تجاهلته" اليونيسف بتغريدة عن الأطفال في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على تغريدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أو ما يُعرف بـ"يونيسف" تناولت فيها وضع الطلاب والطالبات في اليمن، لافتا إلى عدد من الأمور التي تجاهلتها المنظمة على حد تعبيره.

اليونيسف تجاهلت تجنيد مليشيات الحوثي الارهابية للأطفال بشكل علني وواضح وتجاهلت تدريس الأطفال أفكار طائفية وإرهابية في المدارس واجبار الاطفال بالزواج ونشرت تغريدة عامة لتمييع الموضوع, السؤال هنا ما هي المصلحة من هذا الأسلوب والتغاظي عن أفعال الحوثي الواضحة!! #UNICEF #HumanRights https://t.co/HroneixuFy

اليونيسف قالت في تغريدتها المنشورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تمنع أكثر من مليوني طالبة وطالب من الذهاب الى المدارس بسبب الفقر والنزاعات وغياب فرص التعلم واستمرار جائحة كوفيد١٩ التي تعوق تعليمهم.. لكل طفل، التعليم".

ورد الأمير سطام بتغريدة قال فيها: "اليونيسف تجاهلت تجنيد مليشيات الحوثي الارهابية للأطفال بشكل علني وواضح وتجاهلت تدريس الأطفال أفكار طائفية وإرهابية في المدارس واجبار الاطفال بالزواج ونشرت تغريدة عامة لتمييع الموضوع، السؤال هنا ما هي المصلحة من هذا الأسلوب والتغاضي عن أفعال الحوثي الواضحة!!"

ويذكر أن المحكمة العسكرية في اليمن أصدرت في وقت سابق بأغسطس/ آب الماضي، حكمها بإعدام عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن إلى جانب 173 شخصا آخرين، رميا بالرصاص ومصادرة أموالهم في القضية رقم 4 لسنة 2020.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أنباء سبأ، حيث ذكرت أن "النيابة العامة العسكرية كانت قد اتهمت المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".