السعودية.. أمن الدولة تنشر فيديو من "صولات" قوات الأمن الخاصة

نشر الثلاثاء ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر جانبا من تدريبات للقوات الخاصة في المملكة.

جانب من صولات الأمن، في قوات الأمن الخاصة. https://t.co/eR3hMod7z6

جاء ذلك في تغريدة نشرتها رئاسة أمن الدولة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "جانب من صولات الأمن، في قوات الأمن الخاصة".

وتنشط رئاسة أمن الدولة في السعودية في عمليات مكافحة الإرهاب وتمويله، حيث استحدثت العام 2001 اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله التي تعمل كجهة اتصال وطنية لتلقي الطلبات المقدمة للمملكة من الدول والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وتبرز مهام اللجنة بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وتصنيف أسماء الكيانات والأفراد المرتبطة بالإرهاب وتمويله على القائمة الوطنية بالإضافة إلى تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله.