أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع إيران، فإن الولايات المتحدة "مستعدة للتوجه إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها"، فيما يتعلق بجهودها للحصول على سلاح نووي.

تصريحات بلينكن كانت خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في وزارة الخارجية.

وكرّر بلينكن الموقف الأمريكي بأنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

اتفق لابيد مع بلينكن، وأضاف: "بقول "خيارات أخرى"، أعتقد أن الجميع يفهم هنا، في إسرائيل والإمارات وفي طهران ما الذي نعنيه".

وشدد بلينكن على أن نافذة الدبلوماسية مع إيران تُغلق "ذلك لأن إيران تستخدم هذا الوقت لدفع برنامجها النووي بطرق متنوعة".

وقال بلينكن "لن أحدد موعدًا محددًا لذلك، ولكن مع مرور كل يوم ورفض إيران الانخراط بحسن نية، يقصر الطريق" أمام القرارات المحتملة.