بلاغ عن أسد طليق بشوارع السعودية.. والحياة الفطرية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن ورود بلاغ له حول وجود أسد طليق بأحد شوارع مدينة الخبر.

سيطر #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن. https://t.co/4CFgHqwpLJ

ونشر المركز الوطني للحياة الفطرية صورا للحيوان البري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "سيطر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن".

ويعمل المركز الوطني للحياة الفطرية منذ إنشائه ​على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.

ويرأس مجلس إدارة المركز الوطني للحياة الفطرية وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة وممثلين عن وزراتي السياحة والداخلية.