إعلان سوبر مان "مثلي الجنس" يثير ضجة بين مغردين بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الصفحة الرسمية للمسلسل الكرتوني الشهير "سوبرمان" بأن جون ابن كلارك كينت (اسم شخصية سوبر مان) ثنائي الميول الجنسي، ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride https://t.co/wfQPc3CEVD

الإعلان نشرته صفحة سوبرمان الرسمية على تويتر في الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت فيه: "تمامًا مثل والده من قبله، وقع جون كينت في حب مراسل تعرف على المزيد حول القصة التي ستأتي في سوبرمان".

مجلة #سوبرمان كان لدي في طفولتي دولاب ملئ بكامل أعدادها… اليوم قرر ناشرها بأن يجعل سوبرمان شاذ متعدد #الميول_الجنسية لديه حبيب #ذكر بدلاً من حبيبة #انثى لتفعل كل بلد ما تشاء ضمن حدودها، وعلى كل بلد آخر مسؤولية حماية قيمه ونظامه الأخلاقي وهويته والافتخار بها. https://t.co/W6M5vZJjnI

سعود كاتب، الوكيل السابق لوزارة الخارجية السعودية لشؤون الدبلوماسية العامة، قال بتعليق: "مجلة سوبرمان كان لدي في طفولتي دولاب ملئ بكامل أعدادها.. اليوم قرر ناشرها بأن يجعل سوبرمان شاذ متعدد الميول الجنسية لديه حبيب ذكر بدلاً من حبيبة انثى.. لتفعل كل بلد ما تشاء ضمن حدودها، وعلى كل بلد آخر مسؤولية حماية قيمه ونظامه الأخلاقي وهويته والافتخار بها".

1) بجد زودوها و"مسخوها"،وكأنهم يريدون تحويل العالم إلى مدينتي "سدوم وعمورة" (قرى لوط)،فبداوا بتغيير المصطلحات من "شذوذ" إلى "مثلية"،وصولا إلى إلغاء مسميات ذكر وأنثى وجعلها تعبيرا واحدا لا تدري أذكر هو أو أنثى،ولا ندري إلى أين سينتهي كل هذا.أن يمارس احدهم الشذوذ،لأسباب جينية.. https://t.co/cMGbcuB6xC

من جهته قال الأكاديمي السعودي، تركي الحمد معلقا: "بجد زودوها و’مسخوها‘، وكأنهم يريدون تحويل العالم إلى مدينتي ’سدوم وعمورة‘ (قرى لوط)، فبدأوا بتغيير المصطلحات من ’شذوذ‘ إلى ’مثلية‘، وصولا إلى إلغاء مسميات ذكر وأنثى وجعلها تعبيرا واحدا لا تدري أذكر هو أو أنثى، ولا ندري إلى أين سينتهي كل هذا. أن يمارس أحدهم الشذوذ، لأسباب جينية.. مرضية أو أخلاقية مكتسبة، أمر خاص به، ولكن ان يصبح قاعدة من قواعد السلوك العام، فامر مرفوض تماما. لقد كانت مجلة سوبرمان مجلتي المفضلة في الصغر، وكان سوبرمان والحسناء الجبارة بطلي المفضلين، أي رجل وامرأة، أن يتحول سوبرمان إلى ’مثلي‘، أمر غير مستساغ على الإطلاق كنموذج لنشأ جديد نعول عليه".

إعلان رسمي بأن "سوبر مان" سيصبح "شاذ" وسيكون له عشيق "ذكر" في الفلم الكرتوني القادم !! ..الله يستر على أبنائنا من هذه الأفكار الشاذة التي باتت تتسلل لهم من كل مكان https://t.co/V3nWDsxTmr

أما الكاتب والباحث السياسي الكويتي فقال في تعليق: "إعلان رسمي بأن "سوبر مان" سيصبح "شاذ" وسيكون له عشيق "ذكر" في الفلم الكرتوني القادم !.. الله يستر على أبنائنا من هذه الأفكار الشاذة التي باتت تتسلل لهم من كل مكان".