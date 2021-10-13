الطبطبائي ينتقد "تأنيث الجيش" في الكويت: هل هناك نقص؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، إعلان جيش بلاده السماح للكويتيات بالانضمام إلى صفوف الخدمات الطبية والمساندة له، متسائلا إن كان هناك نقص "حتى يتم إقحام بناتنا الغاليات بميدان لا يتناسب معهن"؟ على حد تعبيره.

#لا_لتأنيث_الجيش عندما تم تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية كانت هناك حاجة وأيضا دراسة بتفوق الإناث بالتدريس لهذه المرحلة.. والسؤال اليوم هل هناك حاجة للإناث في تشكيلات الجيش وهل هناك نقص حتى يتم إقحام بناتنا الغاليات بميدان لايتناسب معهن أم المفروض تزويد الجيش بالجديد من السلاح؟! https://t.co/AmDX9jJtUM

جاء ذلك في مقطع فيديو للطبطبائي نشره على صفحته بتويتر، قال فيه: "قبل فترة دعت الحاجة إلى تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية بسبب النقص في كوادر الذكور والزيادة في كوادر الإناث وأيضا لقدرة العنصر النسائي على التدريس في المرحلة الابتدائية أكثر من الذكور.."

وتابع قائلا: "اليوم في موضوع تأنيث الجيش، ما في حاجة؟ يعني هل في هناك نقص في الرجال وهل السيدات أكفأ في الحروب من الرجال؟ لا أعرف، لا الحاجة ولا النقص، الجيش اليوم محتاج إلى تطوير قدراته من ناحية توفير مثلا منظومة رادارات ناقصة في الكويت توفير طائرات بدون طيار يعني مفروض الدولة أو الحكومة تدعم الجيش بميزانيات لتوفير منظومات الرقابة وحراسة الأجواء وحراسة الحدود بأحدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم.."

وأضاف: "الجيش اليوم لا ينقصه رجال وعلى رأس الجيش الفريق خالد الصالح الله يعطيه العافية وأيضا قادة الجيش ناس مشهود لهم بالكفاءة والقدرة والأمانة ولكن يحتاجون دعم من ناحية تزويدهم بأحدث الأسلحة خاصة في ناحية الرقابة والمدرعات وغيرها، أما تأتي الحكومة وتتجاوز هذا ويأتي وزير الدفاع ويتجاوز هذا ويروح إلى مسألة إدخال العنصر النسائي في الجيش يعني ما رح يقدم ولا يأخر هذا الموضوع بالإضافة إلى أنه لا يتناسب مع طبيعة المرأة.."

أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء قراراً بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. https://t.co/SIQ5wPR7aE

ويذكر أن الجيش الكويتي، نشر تغريدة في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قال فيها: " أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء قراراً بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة".