"أي غفران؟".. لماذا لم يصل تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة بعد عام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طلب الجيش اللبناني، الخميس، من المدنيين إخلاء الشوارع في المناطق التي ينتشر فيها محذرا أنه سيطلق النار على أي مسلح أو أي شخص يطلق النار في هذه المناطق.

وحدات #الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع. #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/ctJOIDChlq

جاء ذلك في تغريدة للجيش اللبناني على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على إطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت أن عناصر الجيش انتشروا بشكل مكثف داخل حرم قصر العدل وهو المكان الذي حدد من قبل مناصري حركة أمل وحزب الله اللبناني لتنفيذ احتجاج على قرارات القاضي طارق بيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت.

وقال الجيش في تغريدة منفصلة: "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن ارتفع عدد إلى 3 بعد وصول قتيل جديد إلى مستشفى الساحل ليصبح عدد الشهداء: 2 في مستشفى الساحل وواحد في مستشفى الرسول الأعظم.