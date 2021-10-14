بالصور.. والدة أمير قطر الشيخة موزا تستقبل الملكة رانيا بالدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبلت الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الملكة رانيا العبدالله التي ترافق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في زيارة الدوحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشيخة موزا بموقع مشاركة الصور "انستغرام"، لقطات من اللقاء بتعليق جاء فيه: "‎صاحبة السمو تستقبل جلالة الملكة رانيا العبدالله بقصر الرملة اليوم".

من جهتها نشرت الملكة رانيا العبدالله صورا من اللقاء ذاته على صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام" قائلة بتعليق: "سعدت بلقائي مع سمو الشيخة موزا بنت ناصر اليوم خلال زيارة إلى قطر الشقيقة".

وفي صورة منفصلة نشرت الملكة رانيا صورة مع الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم بن حمد قائلة بتعليق: "شكراً لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعائلته الكريمة والشعب القطري على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم، وأدعو الله أن تبقى قطر عامرة بالبركة والخير".