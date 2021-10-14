دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن احباطها محاولة تهريب عسكري إيراني سابق موجود في تركيا إلى بلاده عبر "عملاء إيرانيين"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

#تركيا.. القبض على شبكة عملاء تعمل لصالح #إيران المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة العملاء بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على عسكري إيراني سابق https://t.co/nEJwhb3lFg https://t.co/aPHsK8n7nM

ونشرت الوكالة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، من عملية الأجهزة الأمنية التركية لإحباط محاولة التهريب قائلة بتعليق: "القبض على شبكة عملاء تعمل لصالح إيران.. المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة العملاء بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على عسكري إيراني سابق".

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية قولها: "تم القبض على 8 أشخاص، بينهم عميلان لإيران أحدهما يحمل الجنسية التركية خلال محاولتهم تهريب عسكري إيراني سابق ’م أ‘ المقيم في ولاية وان التركية في عملية للاستخبارات والأمن التركي بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول الفائت".

وأضافت الوكالة في تقريرها: "عرضت الشبكة الاستخباراتية الإيرانية 10 آلاف دولار لزوجة المطلوب ’م ي‘ لمساعدتهم في القبض على زوجها ’م أ‘، وأنه تم تهديدها بإيذاء عائلتها التي تعيش في إيران في حال رفضها العرض".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات الإيرانية للحصول على تعليق حول ما ورد بتقرير الوكالة التركية دون رد حتى كتابة هذا التقرير.