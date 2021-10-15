الرئاسة اللبنانية ترد على ما يتداول حول طلب طارق البيطار التنحي

لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سامي الجميّل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفت الرئاسة اللبنانية، صباح الجمعة، تقارير إعلامية أشارت إلى زيارة قام بها القاضي طارق البيطار للرئيس اللبناني، ميشال عون طلب خلال التنحي عن القضية.

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكره الإعلامي سيمون ابو فاضل عن زيارة قام بها القاضي طارق بيطار الى الرئيس عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ. وأكد مكتب الإعلام ان هذا الخبر مختلق ولا اساس له من الصحة لاسيما وان الرئيس عون لم يلتق القاضي بيطار مطلقاً

جاء ذلك في بيان نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيه: "نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكره الإعلامي سيمون ابو فاضل عن زيارة قام بها القاضي طارق بيطار الى الرئيس عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ.."

وأكد مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية في البليان على أن "هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة لاسيما وان الرئيس عون لم يلتق القاضي بيطار مطلقاً".

ويذكر أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون وفقا لأرقام الصليب الأحمر اللبناني وذلك بعد الاشتباكات وتبادل إطلاق النار الذي شهدته مناطق ببيروت، الخميس، عقب مسيرات احتجاجية لأنصار حركة أمل وحزب الله اللبناني ضد القرارات التي توصل لها البيطار.