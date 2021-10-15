دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية مساء الجمعة، تضمنت تغييرًا محدودًا في الحكومة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأمر الملك سلمان بإعفاء وزير الصحة توفيق الربيعة من منصبه وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة، فيما سيخلفه في المنصب فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل.

وأصدر العاهل السعودي أمرًا بترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

في حين تم إعفاء عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه، فيما تم تعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

كما صدرت أوامر ملكية بإنشاء هيئة لتطوير مناطق ينبع وأملج والوجه وضباء، مع قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بإعداد الترتيبات التنظيمية لإتمام ذلك.