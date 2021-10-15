الخارجية السعودية تعقّب على أحداث لبنان: نتابع باهتمام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، على الأحداث الجارية في لبنان والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين، حسب إحصاء للصليب الأحمر اللبناني، مؤكدة على أنها تتابع باهتمام ما يجري.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، وقالت فيه: "المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأضافت: "تتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".

ووقعت الاشتباكات على هامش تجمع لأعضاء حزب الله وحركة أمل قرب قصر العدل في بيروت، للاحتجاج على قرارات القاضي طارق بيطار المعني بالتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.