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نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

كاميرا CNN تقف على خط المواجهة بساحة المعركة في اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اشتدت وتيرة القتال مع تصعيد المتمردين الحوثيين هجماتهم في نطاق محافظة مأرب، تزامنا مع ضربات جوية متواصلة للتحالف في اليمن.

وقال التحالف الذي تقود السعودية في اليمن، الأحد، إنه نفذ 41 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في مدينة العبدية بمأرب والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

وأسفرت عمليات التحالف عن تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 165 شخصًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

الحصيلة الجديدة تضاف إلى حصيلة أخرى أعلنها يوم السبت، مُشيرًا إلى مقتل 160 حوثيًا في 32 ضربة جوية في مأرب.

#عاجل التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (11) آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (160) عنصراً إرهابياً. #واس_عام

في حين قال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، إن تصعيدها للقتال يأتي ضمن ما أسماه عملية "ربيعِ النصر" في محافظتي مأربَ وشبوةَ، حسب تغريدة للمتحدث عبر تويتر.

وزعم "سريع" أن الحوثيين باتوا يسيطرون على مساحة إجمالية تقدر بـ 3200 كليومتر مربع.

ونشرت وكالة أنباء سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون، بيان مفصل لـ"سريع"، ذكر خلاله أن العملية أدت إلى سيطرتهم على مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة (474 كيلو مترًا إلى الشرق من العاصمة صنعاء).

كما زعم "سريع"، إحكام السيطرة على مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب (173 كيلومترًا شمال شرق صنعاء).

وتحدث عن "مصرع وإصابة وأسر المئات... بينهم عناصرُ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش"، على حد قوله.

بعد التعديل خريطة توضح المساحة الإجمالية لعملية #ربيع_النصر في محافظتي شبوة ومأرب والتي تكللت بتحرير مساحة إجمالية تقدر ب 3200كلم٢ https://t.co/JeH4c1VWtc

في وقت سابق من هذا العام، سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على 10 من أصل 14 منطقة في مدينة مأرب.

ورُغم ذلك، لا تزال منطقة وسط مدينة مأرب الرئيسية تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من السعودية.

ومحافظة مأرب غنية بالنفط والغاز وهي موطن لما يقدر بمليون نازح داخلي.

في سياق متصل، أعربت القائم بأعمال السفير الأمريكي في اليمن، كاثرين ويستلي، عن "إدانة واشنطن تصعيد الحوثيين في مأرب وإعاقتهم لحركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية ومنع الخدمات الأساسية عن سكان العبدية".

تصريحات ويستلي كانت على هامش لقائها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبأ التي تديرها الحكومة اليمنية في عدن.

وفي وقت سابق السبت، طالبت الخارجية الأمريكية الحوثيين بوقف التصعيد "الذي يظهر استخفافًا صارخًا بسلامة المدنيين"، حسب بيان للمتحدث باسم الوزارة نيد برايس.

وقال المتحدث إن الحوثيين يمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35 ألف من سكان العبدية.