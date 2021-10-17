دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت المملكة العربية السعودية مواطنيها، مساء الأحد، إلى عدم السفر إلى لبنان "نظرًا للظروف الراهنة"، في إشارة إلى التوترات الأخيرة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه "نظرًا للظروف الراهنة في لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان".

#تنبيه | نظراً للظروف الراهنة في #لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها #لبنان، كما ندعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في البيان https://t.co/3pqb1TuWwD

ويوم الخميس، شهدت ساحة الطيونة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت اشتباكات عنيفة راح ضحيتها 7 أشخاص، جراء إطلاق مجموغة مسلحة النار على عناصر من حركة أمل وحزب الله أمام مكتب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.

وفي وقت سابق دعت السفارة الكويتية في لبنان، الكويتيين إلى مغادرة البلاد، داعية في الوقت نفسه الراغبين في السفر إليها لبنان إلى التمهل، وفقا لبيان الخارجية الكويتية.