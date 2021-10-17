مقابلة نادرة لـCNN مع قيادي حوثي.. ماذا قال عن ثقته بإدارة بايدن في جلب السلام لليمن؟

أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان يوم السبت، إن الولايات المتحدة تدين التصعيد الحوثي في ​​اليمن "الذي يظهر استخفافًا صارخًا بسلامة المدنيين".

وأدانت الولايات المتحدة تصعيد الحوثيين حول مدينة مأرب الشمالية، واتهمت الحوثيين بإعاقة حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية، لافتة أنهم يمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35 ألف من سكان مدينة العبدية، حسب بيان الخارجية الأمريكية.

وأضاف البيان أن أفعال الحوثيين زادت سوء "الوضع الإنساني المتردي بالفعل، وقد تسببت في نزوح المزيد من اليمنيين داخليًا".

وحثت الولايات المتحدة الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات.

ودعت الحوثيين إلى وقف هجومهم على مأرب، والاستماع إلى دعوات إنهاء هذا الصراع بشكل فوري ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق السبت، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قواته قتلت 160 من المتمردين الحوثيين في 32 ضربة في مدينة مأرب الاستراتيجية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لتقرير قناة الإخبارية السعودية الرسمية يوم السبت.

وقالت وكالة "سبأ" للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون، إن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ 32 هجومًا، بما في ذلك 28 غارة جوية، في مأرب بين الجمعة والسبت لكن دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في وقت سابق من هذا العام، سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على 10 من أصل 14 منطقة في مدينة مأرب الشمالية.

على الرغم من ذلك، لا تزال منطقة وسط مدينة مأرب الرئيسية تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من السعودية.

محافظة مأرب غنية بالنفط والغاز وهي موطن لما يقدر بمليون نازح داخلي.