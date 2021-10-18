دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم حسن نصرالله أمين عام جماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، حزب "القوات اللبنانية" وزعيمه سمير جعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين، وحملهما مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدها لبنان الخميس الماضي.

وقال نصرالله: "البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية، لأن الحرب الأهلية هي التي ستؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تحشر المسيحيين، مثل الأحلام السابقة، في منطقة معينة لإقامة كانتون مسيحي وإقامة دولة مسيحية وغيتو مسيحي، يهيمن عليها حزب القوات اللبنانية ولا مكان فيها لأحد آخر".

وادعى أن حزب القوات اللبنانية "عرضوا خدماتهم للدخول في حرب أهلية في لبنان مع الوزير السبهان السعودي المعروف"، في إشارة إلى وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، الذي كان سفيرا للمملكة بالعراق وقبلها الملحق العسكري السعودي في لبنان".

وقال نصرالله زاعما عن السبهان: "ما سمعته من مدة أنه موقوف أو معتقل، لست متأكدا، لكن سمعت أنه الآن هو قيد التحقيق لأنه فيه مئات الملايين أُعطيت له لإدارة مشاريع الفتنة في لبنان والعراق وهو نهبها"، على حد تعبيره.

وأضاف نصرالله: "عُرضت خدمات الحرب الأهلية في 2017، عندما تم سجن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وهذا معروف بالبلد، يومها رئيس حزب القوات اللبنانية أول واحد خرج وقال طالما أنه استقال يجب على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يعمل استشارات ويكلف رئيس حكومة جديد".

وتابع نصرالله بالقول: "مستعجل عليه كان.. هذا أول غدر بحليفه اللي طلعه من السجن"، ورأى أن من دافع عن الحريري هم الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله و"جزء من قيادة تيار المستقبل".

ووجه نصرالله حديثه للمسيحيين في لبنان قائلا إن "كل من يريد أن يقدم لكم الشيعة والمسلمين عدو هذا ظلم وافتراء ولغم كبير في البلد". وأضاف: "أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان هو حزب القوات اللبنانية ورئيسه وحلفاؤه الإقليميون والدوليون، وأكبر تهديد لأمن المجتمع المسيحي هو هذا الحزب ورئيسه وراجعوا التاريخ القريب".