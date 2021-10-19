محمد بن زايد يدعو رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، الثلاثاء، تسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت دعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة دولة الإمارات.

وقال السفير الإماراتي، عبر حسابه بموقع تويتر، في تغريدة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: "تشرفتُ بنقل تحيات القيادة الإماراتية وتسليم رسالة دعوة من الشيخ محمد بن زايد لرئيس وزراء إسرائيل لزيارة دولة الإمارات"، مضيفا أن "خطوات السلام تتواصل والعلاقات تزداد متانة من أجل شعبينا وأجيال المستقبل".

في الوقت نفسه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على تويتر إن بينيت التقى آل خاجة وتلقى منه رسالة خطية خاصة، بعثها الشيخ محمد بن زايد، احتوت على دعوة رسمية له لزيارة الإمارات، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر السفير الإماراتي على هذه "الدعوة الكريمة".

وأشار جندلمان إلى أن بينيت استقبل في مكتبه، الثلاثاء، السفير الإماراتي محمد آل خاجة وسفير البحرين خالد الجلاهمة. وأضاف: "بحث رئيس الوزراء والسفيران خلال اللقاء توسيع رقعة العلاقات بين إسرائيل ودولتيهما وتعزيز التعاون الإقليمي واتفاقيات إبراهيم".

وتابع جندلمان بالقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد للسفيرين أنه "كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى كلما كان الأمن والاستقرار في المنطقة أكثر قوة".