السعودية تقرر تأجيل عودة الطلبة الأقل من 12 عامًا للمدارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التعليم السعودية، الثلاثاء، تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات الأقل من 12 عامًا، التي كانت مقررة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر، إن التأجيل سيكون "إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم"، دون أن تذكر تاريخًا محددًا للعودة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

وأشارت إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح "كورونا"، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل 49 حالة مؤكدة، وتعافي 38 حالة، وعدد الحالات الحرجة 90 حالة، وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548018 حالة وأن عدد حالات التعافي 537037 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8767 حالة.