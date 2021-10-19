بينها أمريكا وفرنسا.. تركيا تستدعي سفراء 10 دول لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استهدعت الخارجية التركية 10 سفراء من ضمنهم سفراء أمريكا وفرنسا وألمانيا بسبب بيان حول محاكمة رجل الأعمال المعتقل، عثمان كافالا، حسبما ذكرت قناة TRT التركية الرسمية الثلاثاء.

ويأتي هذه الاستدعاء بعد بيانات صادرة عن سفارات هذه الدول تدين فيه محاكمة كافالا وتعتبرها أنها مخالفة لسيادة القانون والديمقراطية.

وقال التلفزيون التركي في خبر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة"، حسب تعبيره.

وكان قد اعتثل رجل الأعمال التركي على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.