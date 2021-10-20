إسطنبول، تركيا (CNN)-- قالت منظمة الأمم للطفولة (اليونيسف)، في بيان، إن أربعة تلاميذ ومدرس كانوا في طريقهم إلى المدرسة، صباح الأربعاء، من بين القتلى جراء القصف على شمال غرب سوريا.

"تأكد مقتل أربعة أطفال - ثلاثة صبية وفتاة - ومدرس أثناء توجههم إلى المدرسة صباح اليوم في هجوم على سوق في أريحا جنوب إدلب شمال غرب سوريا"، حسب بيان صادر عن اليونيسف.

وأشار البيان إلى أن أعداد الأطفال المصابين والقتلى آخذة في الازدياد.

وأضاف: "عنف اليوم هو تذكير آخر بأن الحرب في سوريا لم تنته بعد. المدنيون، ومن بينهم العديد من الأطفال، ما زالوا يتحملون وطأة الصراع الوحشي المستمر منذ عقد من الزمن".

وقالت جماعة البحث والإنقاذ السورية، الخوذ البيضاء، إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا إثر قصف لقوات النظام السوري على مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة المعارضة، صباح اليوم الأربعاء.