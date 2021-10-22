بعد شكاوى تحرش.. السعودية: الأمن يتوعد مرتكبي مخالفات لـ"الذوق العام" في موسم الرياض

الشرق الأوسط
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أفق مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 مارس 2014
Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رصدت السلطات السعودية عددًا من مخالفات لـ"لائحة المحافظة على الذوق العام" في افتتاح موسم الرياض، مؤكدة تواصل التعامل مع مرتكبيها.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، في بيان: "نحذر من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأكد المتحدث أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

وتأتي تصريحات المتحدث بعدما ظهور شكاوى من وقائع تحرش، وتزامنا مع ذلك نشط وسم #متحرش_موسم_الرياض.

واُفتتحت فعاليات موسم الرياض مساء الأربعاء الماضي بشعار "تخيل أكثر"، ويمتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول. وكانت انطلاقته الأولى في 2019. ويضم أنشطة ترفيهية وثقافية.

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