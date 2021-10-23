دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض محافظ أذربيجان الشرقية في إيران، إلى صفعة أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه من جانب مواطن غاضب بسبب تلقي زوجته لقاحا على ممرض ذكر، وفق ما نشرته وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية السبت.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية، زين العابدين رضوي خزام، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء إلقاء كلمة في حفل تنصيبه.

وذكرت الوكالة أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ، وفقا لفارس.

إيران 🇮🇷 قامت بتعيين حاكم جديد لمحافظة أذربيجان الشرقية، المهم أثناء عملية التنصيب وإلقاءه كلمة الترحيب قام أحد الأشخاص بصعود المنصة وصفعه بقوة. https://t.co/e9AtZd3KjR

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحافظ واصل كلمته وأعرب عن اعتذاره عن الموقف الذي حصل مؤكدا أنه سامحل المواطن الذي اعتدى عليه ولافتا إلى أنه لا يتذكر ملامح وجهه.

وكان قد نال خزام موافقة مجلس الوزراء الإيراني على تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية، وفقا لفارس.