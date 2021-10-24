مصر.. الحكومة تكشف حقيقة تأثر البلاد بغازات سامة من بركان "لا بالما"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت رئاسة مجلس الوزراء المصرية على الأنباء التي تحدثت عن وصول غازات وانبعاثات سامة إلى مصر مصدرها بركان "لا بالما" في إسبانيا، نافية تلك المعلومات بشكل مطلق.

وقال مجلس الوزراء في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء".

وأكدت وزارة البيئة المصرية ألا "صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري"، وفقا لمجلس الوزراء المصري.

وأضافت رئاسة الوزراء قائلة: "لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون في الطبقات العليا بنسب ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل"، وفقا للبيان.